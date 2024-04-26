США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по Крыму – NYT

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине использовать ракеты большой дальности (на 300 км) ATACMS для ударов по военным целям российских оккупационных войск во временно захваченном Крыму. Силы обороны Украины уже использовать это вооружение два раза, один из которых – удар по аэродрому в Джанкое.

Об этом в четверг, 25 апреля, сообщило The New York Times с ссылкой на представителей министерства обороны Штатов. Одна из целей передачи Киеву систем большой дальности – оказать большее давление на Крым.

"Украинские силы смогут использовать недавно поставленную желанную ракетную систему большой дальности для более эффективного поражения российских сил в оккупированном Крыму", – цитирует The New York Times слова представителя Пентагона.

По словам советников Белого дома по национальной безопасности, ракетные системы могут глубже проникнуть в оккупированные Россией территории Украины и нацелиться на узлы поставок российских войск на юго-востоке, пишет издание.

Цель систем большой дальности – оказать большее давление на Крым, где сосредоточены российские воздушные и наземные силы, "где в настоящее время Россия имеет относительно безопасное убежище", сказал журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны.

В Пентагоне отказались указать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину.

Также собеседники издания сказали, что Украина применила ATACMS, чтобы нанести удар по российским войскам в портовом городе Бердянск. Также одной из целей был аэродром в Джанкое (Крым).

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракеты большой дальности ATACMS нужны нашим военным для поражения целей, прежде всего военных аэродромов, на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты еще в марте 2024 года тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. С начала апреля украинские военные уже дважды использовали это вооружение против целей в тылу российских войск.

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