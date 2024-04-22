НАТО должна сбивать российские ракеты, летящие на Польшу и Румынию, – польский генерал

Ракеты российских оккупационных войск, которые летят в сторону Польши или Румынии в воздушном пространстве Украины, должны сбивать силы НАТО. Такое решение должно быть принято официально в Альянсе.

К этому призвал экс-командующий сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны страны Вальдемар Скшипчак в комментарии Укринформу 21 апреля. Он отметил, что в НАТО должны доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что каждая ракета, которая летит в сторону стран НАТО, будет сбита.

Таким образом НАТО может защитить и себя, и Украину. Однако Альянсу не стоит говорить о том, что помогает Украине сбивать российские ракеты. Подчеркивать стоит именно то, что речь идет о защите стран блока.

Польский генерал считает, что такое решение в НАТО должны принять немедленно, ведь речь идет о коллективной безопасности стран Североатлантического Альянса. Кроме того, это решение также будет отвечать интересам Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака Ирана на Израиль показала эффективность единства союзников при защите от террора, когда они помогли защитить жизни и в то же время не оказались втянутыми в войну. По словам главы государства, Киев будет обсуждать с партнерами возможность столь же эффективного уничтожения ракет и дронов, направленных на Украину.

В то же время в Белом доме сказали, что США не будут помогать Украине сбивать вражеские воздушные цели в небе, как делали это для Израиля. Говоря о причине такого решения, координатор Белого дома в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "это разные конфликты".

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон также сказал, что королевские ВВС страны также не будут помогать сбивать дроны российских оккупантов над Украиной. В Лондоне считают, что это может представлять риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

Отметим, что британский премьер-министр Риши Сунак ранее подтвердил, что самолеты ВВС страны сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Также отбивать удар Израилю помогала Франция и США.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта во время атаки РФ на Украину ракета оккупантов залетела на территорию Польши на 39 секунд. В ОК ВС страны проинформировали, что их военные знали, что российская ракета, пролетевшая через Люблинское воеводство, вернется в Украину. Они решили не сбивать ее из-за риска падения обломков.

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