'Никто не оказался втянут в войну': Зеленский сравнил участие Запада в отражении атак на Израиль и Украину. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что атака Ирана на Израиль показала эффективность единства во время защиты от террора, когда союзники помогли защитить жизни и в то же время не оказались втянутыми в войну. По словам главы государства, Киев будет обсуждать с партнерами возможность столь же эффективного уничтожения ракет и дронов, направленных на Украину.

Соответствующее заявление Зеленский озвучил в вечернем видеообращении 15 апреля, опубликованном в официальном Telegram-канале президента. "Сейчас весь мир увидел по действиям союзников в небе Израиля и соседних стран, каким действительно эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе единства – достаточная политическая воля", – заявил он.

Президент добавил, что действовавшие вместе Израиль, Америка, Британия, Франция и Иордания "не допустили, чтобы террор взял верх". И теперь вместе работают со многими другими, чтобы не было дальнейшей эскалации.

"Израиль не является членом НАТО, и не нужно было ничего такого, как активизация 5-й статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока, и баллистика "повсюду бьет одинаково", если ее не сбить.

"Небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая нужна, если бы так же и Украина имела похожую полную поддержку партнеров в уничтожении дронов и ракет. Террор должен проигрывать повсюду и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины и добавил, что Киев будет обсуждать с ними эффективность защиты украинского неба:

"Я благодарю всех в мире – каждого лидера, каждого государства, действительно помогающих нам с ПВО, с необходимыми ракетами для защиты неба, которые тренируют наших парней на F-16. Все это работает и в дальнейшем будет работать в защиту жизни. Но мы видим сейчас, как единство может сработать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "Шахедов" и ракет могут быть сбиты. Мы будем говорить с партнерами об этом".

Президент также рассказал, что в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего по двум ключевым темам – фронт и энергетика. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о самых горячих направлениях, в частности, боях за Часов Яр, на Покровском и Купянском направлениях.

Министр обороны Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов, дронов и РЭБ. Отдельно обсудили применение РЭБ и защиту критической инфраструктуры.

"Это касается, в частности, энергетики – того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы. Разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов. Был доклад также о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах поблизости фронта и в пограничье", – информировал президент.

По его словам, также на заседание Ставки заслушали два важных доклада разведок – руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко и руководителя ГУР Кирилла Буданова – о российских действиях весной и летом.

"Того, к чему мы должны быть готовы – во всех форматах возможных вражеских действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать. Провел сегодня и совещания по нашей работе с партнерами в ближайшие недели. Как и раньше первым приоритетом будут ПВО и оружие для наших воинов на передовой. И также первым приоритетом останется для нас и консолидация партнеров, единство мира", – рассказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что встретился с министром иностранных дел Норвегии – Эспен Барт Эйде сейчас прибыл с визитом в Украину. Зеленский поблагодарил его "за действительно весомую и принципиальную поддержку Украины".

"Наши команды завершили переговоры с Норвегией по двустороннему соглашению о безопасности – будем готовить подписание с лидером Норвегии. А также работаем сейчас над расширением оборонного сотрудничества, в частности над тем, чтобы усилить наше ПВО. Мы ценим и то, что Норвегия оказывает Украине долгосрочную финансовую поддержку – все формы устойчивости важны во время войны. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной! Спасибо всем, кто имеет достаточную решимость, чтобы действительно побеждать террор! Спасибо всем в Украине, кто дерется и работает ради нашей победы", – сказал Зеленский.

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