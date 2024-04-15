Фронт и энергетика: Зеленский провел заседание Ставки по важнейшим темам

В понедельник, 15 апреля, глава Украинского государства Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались две важнейшие темы на этом этапе: фронт и энергетика.

Об этом гарант рассказал на своем канале в Telegram вечером в понедельник. Главком Александр Сырский предоставил доклад касательно событий на основных направлениях фронта, о наших оборонных потребностях и будущих действиях.

Также были доклады от главы Службы внешней разведки Олега Иващенко и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Они говорили о предполагаемых планах врага.

Руководитель Министерства обороны Рустем Умеров рассказал о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов.

Кроме этого, президент заслушал доклады представителей энергетической отрасли – Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" – относительно усилий, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей. Также выступил вице-премьер Александр Кубраков касательно защиты критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро отозвались на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения", – подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание на то, как свободный мир защитил Израиль во время обстрела с территории Ирана. Партнеры показали: единение не только возможно, но и на 100% эффективно.

"Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно только политической воли", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что наше государство ведет переговоры о двух батареях зенитного ракетного комплекса Patriot и одной батарее SAMP-T. "За закрытыми дверями" дипломаты рассматривают разные варианты, Украина согласна даже брать системы ПВО в аренду.

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