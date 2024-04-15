Британия не будет сбивать дроны над Украиной: Кэмерон объяснил, почему

Королевские ВВС Великобритании не будут помогать сбивать дроны российских оккупантов над Украиной, как сделали это во время воздушной атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. В Лондоне считают, что это может представлять риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

Об этом сказал министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон в интервью изданию LBC в понедельник, 15 апреля. По его словам, "втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации конфликта".

"Сложность того, что вы предлагаете (сбивать дроны россиян над Украиной. – Ред.), заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, то думаю, что следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации", – заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что лучшее, что Великобритания и другие страны могут сделать, – это продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву. А использование самолетов Королевских ВВС для сбития российских беспилотников над Украиной могло бы привести к "опасной эскалации" в войне.

"Нужно делать все возможное, чтобы поддержать Украину, с точки зрения денег, с точки зрения дипломатии и, что особенно важно, с точки зрения оружия. Давать им оружие для самозащиты, обучать их войска – это абсолютно правильное решение", – отметил Кэмерон.

Министр добавил, что использование истребителей "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники", ведь системы противовоздушной обороны "более эффективны".

Учитывая это, Кэмерон указал, что у Украины есть большая потребность в системах противовоздушной обороны, в частности Patriot, которых нет у Великобритании.

Отметим, что британский премьер-министр Риши Сунак ранее подтвердил, что самолеты Королевских ВВС страны сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

Также отбивать удар Израилю помогала Франция и США.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с партнерами по получению двух батарей зенитного ракетного комплекса Patriot и одной батареи SAMP-T. Во время переговоров "за закрытыми дверями" дипломаты рассматривают разные варианты, наше государство согласно даже брать системы ПВО в аренду.