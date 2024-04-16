США не будут защищать воздушное пространство над Украиной: в Белом доме объяснили, почему

США не будут помогать Украине сбивать вражеские воздушные цели в небе, как делали это для Израиля. Говоря о причине такого решения, координатор Белого дома в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "это разные конфликты".

Соответствующую тему поднял один из журналистов на брифинге представителя Белого дома 15 апреля. Кирби ответил, что ждал на этот вопрос.

"Смотрите, это разные конфликты. Разное воздушное пространство. Разная картина угроз. Президент [США] ясно дал понять еще в начале конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте в военном плане", – заявил американский чиновник.

Он напомнил, что Вашингтон помогал Киеву с поставкой средств ПВО. Сейчас Штаты этого не делают, признал Кирби, – из-за промедления Палаты представителей.

"Мы поставляем Украине средства, которые им нужны, чтобы помочь им защитить их воздушное пространство. К сожалению, мы не можем делать этого сейчас, поскольку у нас нет дополнительного финансирования, в котором они так отчаянно нуждаются", – сказал сотрудник администрации Джо Байдена.

Добавим: на этом же брифинге Джон Кирби в очередной раз призвал Палату представителей США рассмотреть законопроект, который включает помощь для Иерусалима и Киева.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Соединенное Королевство не будет сбивать беспилотники над Украиной, потому что это втянет НАТО в прямой конфликт с Россией и приведет к "опасной эскалации".

– В ночь на 14 апреля Иран (по данным ЦАХАЛ) запустил по Израилю 331 средство воздушного нападения: 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Отбивать атаку защитникам Израиля помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в Иордании, Ливане и Сирии.

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