Столтенберг прибыл с визитом в Украину и провел переговоры с Зеленским. Фото, видео и все подробности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, которая касалась военной поддержки украинского государства.

По итогам переговоров была проведена совместная пресс-конференция. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

В частности, Зеленский заявил, что после положительного голосования в Конгрессе США в Украину уже начала поступать военная помощь, однако воины Сил обороны получили пока не все необходимые инструменты для борьбы.

Также Зеленский отметил необходимость ускорять процесс передачи вооружения.

"Украина и Альянс достигли уровня отношений, наивысшего за все время нашей независимости, но не наивысшего из возможных. И именно об этом мы сегодня говорили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об отражении российской агрессии, о нашем дальнейшем взаимодействии, Украины и НАТО, и о реальном объединении наших сил. Йенс, спасибо за поддержку Украины! Спасибо за этот визит!" – написал президент в официальном Telegram-канале.

Напомним, на днях Столтенберг посетил Германию для подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. До этого он побывал в Польше, где обсудил с премьер-министром Дональдом Туском вопросы сдерживания и обороны, а также поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля генсек НАТО на пресс-конференции в Берлине заявил, что союзники не предоставили Украине обещанную помощь вовремя, но сделать это еще не поздно, чтобы Киев смог победить на поле боя.

Он также призвал страны НАТО последовать примеру Германии, которая предоставила Украине третью систему ПВО Patriot.

Кроме того, по данным Bild, 25 апреля Столтенберг и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно встретились в ресторане в Берлине.

Беседа длилась почти три часа и "была несколько горячей". По информации издания, Столтенберг попросил Бербок о разговоре и обсудил с ней безопасность Европы и дальнейшую помощь Украине.

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