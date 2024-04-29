'Пока не все': Зеленский рассказал о поступлении новой помощи США в Украину и гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что после положительного голосования в Конгрессе США в Украину уже начала поступать военная помощь. В то же время глава государства подчеркнул, что наши защитники получили пока еще не все необходимые инструменты для борьбы с оккупантами.

Зеленский подчеркнул, что пока еще не все бригады укомплектованы вооружением. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Кое-что начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока еще не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что соглашения о гарантиях безопасности существенно помогли Украине в последние полгода. По его словам, именно благодаря этим договоренностям наша страна получала средства для защиты от российских террористических атак.

"Что касается наших документов о гарантиях безопасности, они нам очень сильно помогли, особенно в то время, когда мы ожидали поддержки Соединенных Штатов Америки, эти пакеты нам помогали. Я думаю, что вы понимаете стоимость противовоздушной обороны. Скажу вам честно, что в это время те системы или детали от систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, которое было указано в девяти соглашения о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", – заявил президент.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл с визитом в Украину. В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, которая касалась военной поддержки украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, после подписания Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил содержание нового пакета вооружения для украинской армии. В него включены средства ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковое оружие, а также ракеты ATACMS.

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