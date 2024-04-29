Силы обороны отминусовали еще 1320 оккупантов и 37 артсистем армии РФ – Генштаб

Защитники Украины накануне уничтожили 130 единиц российского вооружения и военной техники. Также отминусовали по меньшей мере 1320 солдат и офицеров оккупационной армии.

В целом за время полномасштабной войны Силы обороны отправили на тот свет и ранили около 467 470 личного состава ВС РФ. Данные о потерях врага на 29 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские воины обезвредили 37 артиллерийских систем (всего 11 985), 16 боевых бронированных машин (14 007), шесть танков (7285), два средства ПВО (778) и одну РСЗО (1051), которые принадлежали оккупантам.

С неба защитники приземлили 21 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 9528). Кроме этого, бойцы превратили в металлолом еще 44 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 109) и три – спецтехники (1974).

С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине 348 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку; защитники уничтожили 2124 крылатых ракет, запущенных по украинцам российскими военными преступниками.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие ВСУ уничтожили вражеский разведывательный дрон с помощью зенитного ракетного комплекса "Стрела 10". Российские захватчики запускали БПЛА Supercam с целью зафиксировать необходимую информацию.

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