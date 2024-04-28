Вражеская 'птичка' долеталась: украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон Supercam. Видео

Украинские военнослужащие уничтожили российский разведывательный дрон с помощь зенитного ракетного комплекса "Стрела 10". Путинские захватчики запустили БПЛА Supercam с целью зафиксировать необходимую информацию.

Однако планам врага помешали зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

Вражеский беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию. Полученные данные оккупанты могут использовать для дальнейших ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

"Вражеская "птичка" долеталась. Зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили российский разведывательный дрон Supercam", – говорится в сообщении.

Благодаря своевременно полученным координатам и точному попаданию зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон. Сбитым БПЛА оказался Supercam.

Такие дроны российские террористы используют для аэрофотосъемки местности, наблюдения, ведения разведки и сброса средств поражения. Кроме того, БПЛА Supercam могут быть оснащены каналами передачи данных с шифрованием и повышенной помехоустойчивостью.

Напомним, российская ПВО вблизи временно оккупированного Мариуполя под вечер 27 апреля пыталась сбить летевший в направлении Ростовской области неизвестный дрон. Но вместо беспилотника оккупанты попали по селу в Новоазовском районе.

Ранее сообщалось, что на Западе вновь выразили восхищение изобретательностью украинских военных в использовании нестандартных подходов в войне, в частности, для поражения вражеских целей. В этот раз они отметили, как защитники превратили по меньшей мере два спортивных самолета в очередной ударный беспилотник дальнего действия.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях воины ВСУ сбили два российских разведдрона (ZALA и "Орлан-10") с самолета Як-52 в Одесской области. Предполагалось, что внутрь двухместного одномоторного учебно-тренировочного спортивного самолета-моноплана военные установили пулемет, либо же огонь вел один из членов экипажа.

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