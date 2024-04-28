Под Мариуполем в результате работы российской ПВО пострадал мирный житель

Российская ПВО вблизи временно оккупированного Мариуполя под вечер 27 апреля пыталась сбить летевший в направлении Ростовской области неизвестный дрон. Но вместо беспилотника оккупанты попали по селу в Новоазовском районе.

Ранение получил гражданский мужчина 1955 года рождения. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера (27 апреля. – Ред.) российское ПВО метко попало в село Набережное Новоазовского р-на к северо-востоку от Мариуполя. Как следствие, мужчина 1955 года рождения получил ранения. Российское ПВО продолжает наносить ущерб гражданским при защите военных", – отметил он.

Андрющенко добавил: беспилотник, очевидно, летел, чтобы поразить цель на территории РФ, так что никак не угрожал украинцам в оккупации.

"Судя по траектории и месту ущерба – БПЛА направлялся на территорию Ростовской области и если бы не русня – украинцы в оккупации были в безопасности. Не новость, но уточнение", – отметил советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что немецкая компания Knauf, один из ведущих производителей стройматериалов в мире, заявила о своем выход из российского рынка.

Об этом решении было объявлено из-за скандала об участии компании в восстановлении оккупированного Россией Мариуполя, несмотря на санкции.

Завод Knauf работал на территории России более 30 лет, а общая выручка в 2023 году составила 2,94 млрд рублей.