ВСУ нанесли новые потери врагу: минус 1250 захватчиков и 39 ББМ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали/ранили в боях около 1250 военнослужащих ВС РФ. Кроме живой силы, уничтожили не менее 131 единицу военной техники и вооружения оккупантов.

Наибольшие потери в войне против нашего государства агрессор понес именно по количеству личного состава своей армии – 468 720. Обновленные данные на 30 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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