Разведчики уничтожили новейшую РЛС оккупантов беспилотником: видео ГУР

Украинские воины в очередной раз унизили российский оборонпром и его "не имеющую аналогов" продукцию. На одном из направлений разведчики нанесли удары по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции оккупантов "Репейник" стоимостью около 10 млн рублей.

Самое комичное, что уничтожили эту РЛС, ключевое назначение которой заключается в защите оккупантов от украинских дронов, именно с помощью БпЛА. Видео поражения, снятое еще одним дроном, опубликовано в Главном управлении разведки.

"Новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник" разведчики уничтожили беспилотником. 26 апреля 2024 года военные разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "репейник". Операцию провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.

"Защиту" "Репейника" украинские дроны обошли по меньшей мере дважды: еще один БпЛА фиксировал уничтожение установки.

Указанная РЛС действительно является одной из новейших на вооружении российской оккупационной армии. В войска РФ ее начали поставлять только в 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения. Разработчики, а за ними – российское командование и пропагандисты уверяли, что "Репейник" стоимостью около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов, защитит оккупантов от ударов БпЛА

"Станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров", – добавили в ГУР.

Напомним, украинские защитники показали, как присылают "поздравления" оккупантам в Вербное воскресенье. В этот церковный праздник украинская земля точно стала несколько чище.

Также сообщалось, что украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон Supercam. А морпехи на одном из направлений устроили "охоту" на захватчиков.