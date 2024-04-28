'Не верба бьет, а арта': украинские защитники показали, как присылают 'поздравления' оккупантам. Видео

В сети показали, как артиллеристы бригады "Стальная граница" Гвардии Наступления присылают "приветы" российским оккупантам. Бойцы снаряд за снарядом заряжают свою технику, чтобы "денацификация" врага в Украине продолжалась.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram МВД Украины. По случаю Вербного воскресенья в ведомстве иронически прокомментировали кадры: "Не верба бьет, а арта".

Напомним, пограничники-артиллеристы из бригады "Месть" показали, как они ловко отработали по вражеским позициям. Защитники попали в блиндаж оккупантов и состав боеприпасов с помощью 105-мм пушки M101. На видео заметно, как над местом поражения поднялся огненный "гриб".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники вступили в бой российской ДРГ в Сумской области. Пограничники обнаружили вражескую засаду с более чем десятком диверсантов в одном из направлений.

– Пограничники из бригады "Стальная граница" показали в сети, как отразили штурм оккупантов в Харьковской области. По вражеской технике воины били из 100-мм пушки.

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