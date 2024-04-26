Работала 100-мм пушка: украинские пограничники остановили штурм оккупантов в Харьковской области. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают противостоять оккупационным войскам России. Так, недавно пограничники из бригады "Стальная граница" показали в сети, как отразили штурм оккупантов на Харьковщине.

Видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. По вражеским транспортным средствам пограничники били из 100-мм пушки.

Так, на видео попал момент, как после поражения вражеского танка оккупанта отбросило на десятки метров.

"Оккупант по легкой подаче пограничников-артиллеристов побил мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Точными выстрелами из 100-мм пушки пограничники бригады "Стальная граница" остановили штурм оккупантов на Харьковщине", – сообщили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что украинские военные поразили радиолокационную станцию и пункт боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300 или С-400 российских войск. Радар и другие машины из состава противовоздушной обороны врага были развернуты на поле у лесопосадки.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ ударили по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Он размещался в захваченном Бахмуте, в результате прилета от HIMARS были ликвидированы восемь офицеров российской армии.

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