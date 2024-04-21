Украинские защитники из HIMARS разбили вражескую РЛС и командный пункт ЗРК. Видео

Украинские военные поразили радиолокационную станцию и пункт боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300 или С-400 российских войск. Радар и другие машины из состава противовоздушной обороны врага были развернуты на поле у лесопосадки.

Видео успешного удара опубликовал Telegram-канал "Дивизион-Тиваз". Возможно, ПВО оккупантов защитники обнаружили с помощью разведывательного дрона.

В кадр попал, вероятно, радиолокатор подсветки и наведения зенитных ракет и, в частности, мобильный пункт управления на шасси грузовика. Сами пусковые установки ЗРК, очевидно, были рассредоточены друг от друга на расстоянии и замаскированы.

После обнаружения вражеской техники, украинские военные нанесли по ней прицельные удары. Судя по видео, огневое поражение элементов российского ЗРК произвели ракетами GMLRS из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS.

По меньшей мере четыре ракеты взорвались вблизи и над вражескими машинами и РЛС, поразив их большим количеством металлических шариков, находившихся в боевой части каждой GMLRS.

От таких ударов украинских артиллеристов, вражеская техника по меньшей мере получила серьезные повреждения, а отдельные элементы, к примеру как РЛС, – могли быть полностью выведены из строя.

Отметим, что российские оккупанты с помощью ЗРК С-300 и С-400 вместе с другими комплексами ПВО прикрывают свои войска и стратегические объекты на временно захваченных территориях. Потеря таких систем ощутима для агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля ВСУ ударили по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Он размещался в захваченном Бахмуте, в результате прилета от HIMARS были ликвидированы восемь офицеров российской армии.

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