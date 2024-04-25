Украинские пограничники вступили в бой с российской ДРГ в Сумской области: появились подробности

Украинские пограничники столкнулись в бою с российской диверсионно-разведывательной группой в Сумской области. Пограничники обнаружили вражескую засаду с более чем десятком диверсантов на одном из направлений.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Во время стрелкового боя с оккупантами использовались артиллерийские и минометные расчеты.

В результате столкновения вражеская группа отступила.

"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязалось стрелковое сражение. Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчеты", – сообщили пограничники.

Напомним, что украинские воины 31 марта пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в районе села Старая Гута Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты используют свои диверсионно-разведывательные группы для захода на нашу территорию, чтобы разоблачать места нахождения сил обороны, куда потом наносят удары. Такие вражеские ДРГ наиболее активны на Сумском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!