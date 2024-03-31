На Сумщине остановлена попытка прорыва вражеской ДРГ, самые активные бои продолжаются на Новопавловском направлении – Генштаб

Украинские воины 31 марта остановили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в районе села Старая Гута на Сумщине. На фронте в течение суток произошло 49 боевых столкновений, больше всего (16) на Новопавловском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Пресс-служба обнародовала сводку в Facebook вечером (по состоянию на 18:00) в воскресенье, 31 марта, в 767 сутки полномасштабной войны.

Военные зафиксировали 23 ракетных и 61 авиационный удары, 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в оперативной обстановке нет, как и признаков формирования вражеских наступательных группировок.

На Северском и Слобожанском направлениях продолжается военное присутствие агрессора в российских районах у границы с Украиной. Противник осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ, строит фортификации. У Старой Гуты Сумской области нашими подразделениями была пресечена попытка проникновения ДРГ россиян. Вражеские авиаудары произошли в районах Александровки на Сумщине и Огурцово на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Буда-Воробьевская, Елино Черниговской области, Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области, Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Котляровки на Харьковщине. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки оккупантов возле населенного пункта Терны Донецкой области. Там захватчики при поддержке авиации пытались прорвать нашу оборону. Авиационные удары пережили Первомайское Харьковской области и Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбито семь атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Ивановское, Клещиевка, Андреевка. Там войска РФ при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение. Авиаудары оккупантов произошли в районах Часового Яра и Раздолевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито девять атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское. Там враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Бердичев, Орловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать ВС РФ у Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать украинскую оборону. Противник ударил из авиации в районах населенных пунктов Победа и Урожайное. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Острое, Максимилиановка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил две атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении за сутки россияне совершили две атаки наших позиций на левом берегу Днепра. Огонь из артиллерии и минометов враг открывал по районам более десяти населенных пунктов. Среди них Золотая Балка, Кизомис, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.

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