Поднялся огненный 'гриб': пограничники попали прямо в блиндаж оккупантов и склад БК. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на нашей территории. Недавно пограничники-артиллеристы из бригады "Помста" показали, как они умело отработали по вражеским позициям.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Защитники попали в блиндаж оккупантов и склад боеприпасов с помощью 105-мм пушки M101.

На видео заметно, как над местом поражения поднялся огненный "гриб".

"Пограничники-артиллеристы бригады "Помста" точным попаданием из 105-мм пушки M101 поразили блиндаж оккупантов и склад БК", – сообщили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с Силами обороны уничтожили на фронте зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" оккупантов. Он готовился к пуску ракет, но не успел выпустить ни одной.

Напомним, что защитники Украины обезвредили ряд единиц российской военной техники в пределах Серебрянского леса на Кременском направлении фронта. Масштабную и комплексную работу провели бойцы Нацгвардии из бригады "Буревий".

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