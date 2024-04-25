Технику врага добивали сбросами: в НГУ показали мощную работу в Серебрянском лесу. Видео

Защитники Украины обезвредили ряд единиц российской военной техники в пределах Серебрянского леса на Кременском направлении фронта. Масштабную и комплексную работу провели бойцы Нацгвардии из бригады "Буревий".

Ее защитники сняли на видео и показали украинцам. В частности, кадры опубликовал в Telegram-канале командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, в Серебрянском лесу аэроразведка бригады обнаружила движение врага. Бойцы сначала отработали FPV-дроном по российской боевой машине пехоты.

Вслед за этим танк оккупантов с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подорвался на мине, которую заранее поставили наши саперы на пути предполагаемого подхода врага.

Далее российскую бронетехнику "буревийщики" добивали сбросами и FPV-дронами. Поскольку она была с боекомплектом, детонация повлекла за собой яркую "бавовну".

Боевая работа нацгвардейцев также лишила оккупантов на этом участке радиоэлектронной защиты.

"Такие действия позволяют не только удерживать оборону, но даже продвигаться и выбивать врага с занятых позиций", – подчеркнул Пивненко.

Отметим, что Серебрянский лес или Кременский лес или, как называют его военные, "лес чудес" – расположен вплотную к Кременной. Формально его часть принадлежит ботаническому заказнику местного значения "Серебрянский", который со своей стороны является частью госпредприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-служба НГУ показала охоту бойцов НГУ на россиян в ночное время суток. В ходе нее воины третьего штурмового отряда ЦСП "Омега" уничтожили штурмовую группу и технику оккупантов на Запорожском направлении фронта.

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