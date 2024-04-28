'Российским оккупантам не спрятаться': в ВМС показали, как 'охотятся' на захватчиков. Видео

Украинские морпехи продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Так, воины 37 ОБрМП эффективно делают это с помощью ударных дронов.

Захватчики пытаются спрятаться от вездесущих украинских БПЛА, однако безрезультатно. Как происходит "денацификация" россиян, показали в Военно-морских силах.

В ВМС ВСУ не уточнили, на каком именно направлении снято эффектное видео с охотой украинских дронов на российских оккупантов. Однако, судя по опубликованным кадрам, спрятаться захватчикам не удается ни под деревьями, ни в полуразрушенных зданиях. Они часто превращаются для оккупантов из призрачного убежища в могилу.

"Российским оккупантам не укрыться от ударных дронов 37 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины", – резюмировали в ВМС.

Напомним, украинские защитники показали, как присылают "поздравления" оккупантам в Вербное воскресенье. В этот церковный праздник украинская земля точно стала несколько чище.

Также сообщалось, что украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон Supercam.