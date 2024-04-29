Отработали точно: снайперы ССО уничтожили четырех оккупантов на Донетчине. Видео

Снайперы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины продемонстрировали, как точными выстрелами уничтожили четырех российских оккупантов в Донецкой области. Ликвидировать живую силу врага удалось в ночное время.

Видео уничтожения 29 апреля опубликовала пресс-служба Сил спецопераций. "Снайперы ССО уничтожили четырех вражеских военнослужащих в Донецкой области", – говорится в публикации.

Отмечается, что снайперы 3-го полка ССО ночью во время работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили четырех солдат пехоты войск РФ.

"Наши снайперы продолжают работать по всей линии фронта и систематически "минусовать" врагов", – цитируют в ССО операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки войска РФ потеряли в Украине 130 единиц вооружения и военной техники, а также около 1320 человек живой силы.

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