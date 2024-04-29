Подготовка врага к штурмам сорвана: нацгвардейцы устроили оккупантам 'бавовну'. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины, которые воюют на передовой, сорвали один из штурмов российских оккупантов на юге. Технику и живую силу ВС РФ они поразили сбросами с дронов.

Эффективную работу, в частности, провели воины шестого отряда Центра спецназначения "Омега". Видео появилось в Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко.

По его словам, нацгвардейцы отработали по врагу на Запорожском направлении фронта, используя ударные БПЛА с системой сброса.

Оккупанты вели подготовку к утренним штурмовым действиям, однако наши защитники разгромили их план, сработав на опережение.

Бойцы шестого отряда "Омеги" ночью сбросили "бавовну" на российскую военную технику и пехоту. Количество потерь врага уточняется.

"Подготовка к утренним штурмовым действиям россиян была сорвана", – подчеркнул Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в НГУ показали уничтожение штурмовой группы оккупантов на Запорожском направлении. Помимо живой силы, враг потерял и военную технику.

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