Дроны преследуют оккупантов: защитники Украины показали охоту на врага в районе Кременной. Видео

Украинские воины с помощью дронов устраивают на российских захватчиков на фронте настоящую охоту. Так, вблизи Кременной эффективно проредили ряды захватчиков бойцы 12-й бригады спецназначения.

Видео с преследованием захватчиков украинскими дронами появилось в сети. Его опубликовали в Telegram-канале волонтерского центра "Последний блокпост".

"Дроны "Азова" преследуют к*цапских оккупантов. Работа 12-й бригады спецназначения в направлении Кременной", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские дроны поражают захватчиков. Многие из них перед смертью пытаются убежать от БПЛА, однако тщетно.

Зрелищные кадры сняты в Луганской области, на Кременском направлении.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику оккупантов. Именно мужество и отвага защитников мешают осуществлению планов захватчиков.

Также сообщалось, что воины ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении.

Кроме того, стало известно, что морпехи-артиллеристы выследили и поразили вражеский расчет БПЛА.