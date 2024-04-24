Зеленский о помощи от США: вместе мы можем выбить землю из-под ног Путина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет, включающий "атакамсы", артиллерию, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS, системы противовоздушной обороны и другое необходимое оборудование для защиты Украины от российских атак, прошел путь "длиной полгода", отметил глава государства.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Он выразил благодарность президенту США, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина.

"Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки – поддержки, в частности украинской. Путь длиной полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся – нуждаемся, чтобы в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждое проявление поддержки Украины сейчас делает сильнее как украинцев, так и американцев, так и весь мир, "стремящийся жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса".

"Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, производящим оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на днях шла активная работа с американскими друзьями — на всех уровнях, — чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам: от "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" " к необходимой ПВО и технике.

"То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел – все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, действительно ценящего жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!", - сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 244 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байденподписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. США уже готовят для нашей страны первый пакет военной помощи в 1 миллиард долларов.

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