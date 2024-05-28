Премьер Чехии заявил, что Украина имеет право бить по России западным оружием

Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ. Следовательно, она имеет полное право использовать для защиты все доступные средства.

Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник, 28 мая, пишет DW. Он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

"Как находящаяся под атакой страна Украина, безусловно, имеет полное право использовать все средства обороны", – подчеркнул Фиала.

Такая позиция, по его мнению, "просто логична".

Дискуссия касается ограничений, установленных некоторыми партнерами Украины по применению переданного ими оружия для ударов по объектам на территории РФ. В частности, такой запрет был установлен США и Германией. Такую позицию западные страны объясняют тем, что не желают стать прямой стороной войны в толковании Москвы.

DW также пишет, что в Праге 28 мая соберутся представители нескольких стран-партнеров НАТО, которые будут обсуждать дальнейшую военную поддержку Украины. На организованной Фиалой встрече ожидаются президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. От Украины в Прагу прибудет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава чешского правительства отметил, что переговоры в Праге будут сосредоточены на устранении любых препятствий, оставшихся на пути поставок западного вооружения, а также для их лучшей координации.

Напомним, ранее схожую позицию по ограничениям на применение западных вооружений высказала министерша обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право бить по территории РФ западным оружием и что это не должно быть предметом дискуссий. Сейчас наша страна, по ее словам, вынуждена обороняться "с завязанной за спиной рукой".