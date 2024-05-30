Берлин 'осторожно' пытается разрешить Украине бить по территории РФ немецким оружием – Politico

Германия может разрешить Украине с помощью западного оружия бить по территории страны-агрессора. Но сделает это очень осторожно.

Об этом пишет Politico со ссылкой на лицо, знакомое с позицией немецкого правительства. Было отмечено, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

Во вторник, 29 мая, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, "в рамках международного права", что позволит использовать его против такого агрессора, как Россия, в том числе на территории России. Но это не сказано прямым текстом, как это сделали уже одиннадцать других стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший вместе с Шольцем во вторник, заявил, что "партнеры должны позволить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие гражданские или военные цели", добавив ограничение, которое не отвечает с тем", что хочет Киев.

В среду Берлин сделал шаг, чтобы устранить путаницу того, что имел в виду Шольц.

"Оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, но могут быть расширены и на территорию агрессора", подчеркнул также, что он не может раскрыть точные договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия. поскольку они "конфиденциальны", - заявил спикер Шольца Штеффен Гебестрайт.

Он также утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие на территории России, была "констатацией фактов", которая на тот момент была правдой, но не обязательно. обязательно должно относиться к будущему.

Напомним, уже одиннадцать государств официально разрешили Украине избивать западным оружием по территории врага. Это сделали Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак вне Украины.

– Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

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