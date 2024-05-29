'У России нет красных линий': в Канаде заявили, что не ограничивают Украину в выборе целей для предоставленного оружия

Канада не ограничивает Украину в выборе целей для предоставленного оружия. Потому что у страны-агрессора нет "красных линий".

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время пресс-конференции с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом в Стокгольме. В частности, как добавила дипломат, она планирует вынести вопросы ударов по территории России на обсуждение в НАТО.

Глава МИД Канады отметила, что у ее страны нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому власти не против ударов по территории агрессора.

"У России нет "красных линий". И именно поэтому мы должны убедиться, что когда дело доходит до защиты Украины, мы там, чтобы помочь ей. Мы показываем, что несмотря на происходящее мы на их стороне", – прокомментировала Жоли.

Она также добавила, что Украина может бить по территории России оружием, которое передает Канада.

"У нас не было никаких условий при поставке", – заявила Жоли.

Это разрешение уже от одиннадцатого государства, которое получила Украина для ударов по территории врага. Ранее это сделали Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак за пределами Украины.

– Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

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