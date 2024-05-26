'Россия себя не ограничивает': в Польше поддержали разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России. Он считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в поддержке нашей страны.

Об этом сообщило издание The Guardian. Политик подчеркнул, что государство-террорист не ограничивает себя в террористических действиях.

"Россияне наносят удары по украинской электросети, по зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивает", – сказал Сикорский.

"Постоянное декларирование того, какова наша собственная красная линия, лишь побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям", – добавил он.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, украинцы устроили митинг у посольства США в Киеве. Под стенами дипломатического ведомства граждане призвали разрешить наносить ответные удары по России американским оружием.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак за пределами Украины.

– Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

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