Под посольством США призвали разрешить бить по РФ американским оружием. Фото и видео акции

Украинцы устроили митинг у посольства США в Киеве. Под стенами дипломатического ведомства граждане скандировали "Позвольте Украине нанести удар!"

На акции побывал корреспондент OBOZ.UA. Люди принесли с собой плакаты и таблички, которыми призвали снять ограничения и позволить бить в ответ американским оружием по территории России.

Напомним, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют использование Украиной западного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России. Однако Украина имеет право самостоятельно принимать решения о том, как вести войну.

Блинкен подчеркнул, что задача США и их союзников – поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российского вторжения.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает не совсем уместными возможные запреты со стороны партнеров по ударам по территории РФ. Он подчеркнул, что речь идет не о наступлении на Россию, а о защите.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак за пределами Украины.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что государствам блока пора снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право защищаться, в частности, и нанося удары по военным объектам оккупантов на территории России.

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