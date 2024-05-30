Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль, но встречают мощный отпор: новое видео ударов по врагу

В Министерстве внутренних дел Украины показали, как воины штурмового полка "Цунами" бригады "Лють" Гвардии наступления наносят удары по врагу в Волчанске на Харьковщине. В ведомстве отметили, что оккупанты в своих попытках захватить украинский город получают мощный отпор.

Видео ударов было опубликовано 30 мая пресс-службой МВД. "Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль, но встречают мощный отпор", – говорится в публикации.

В МВД добавили, что украинские бойцы оттесняют захватчиков и зачищают от врага метр за метром.

На видео, опубликованном ведомством, видно, как штурмовой полк "Цунами" отрабатывает по живой силе противника в полуразрушенной бывшей жилой застройке Волчанская.

На кадры попали как удары с воздуха, так и уличные бои.

В результате боевой работы полка "Цунами" враг несет потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацгвардии показали эффектные кадры работы по российским оккупантам на Харьковщине. Украинские воины уничтожили российские "буханки", пикап, миномет и "гольфкар", везший врагу пайки на передовую.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 мая заявил, что РФ наращивает свои группировки на направлении главного удара Стрелечья – Липцы, а также в районе Волчанска. Дополнительные полки и бригады оккупанты перебрасывают с других направлений и с полигонов, однако им все равно не хватает сил для полномасштабного наступления и прорыва обороны.

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