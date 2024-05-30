У врага минус миномет и авто: в Нацгвардии показали эффектные кадры отработок по оккупантам на Харьковщине. Видео

Спецназовцы из рядов Национальной гвардии изрядно растерзали оккупантов в боях на Харьковском направлении 29 мая. Защитники уничтожили российские "буханки", пикап, миномент и "гольфкар", везший захватчикам провизию.

Конечно же, в результате эффектных ударов враг понес потери и в живой силе. Видео эффектной отработки по скоплениям и технике захватчиков показали в Telegram-канале НГУ.

Отмечается, что на севере Харьковщины, где в начале мая пошла в наступление армия РФ, среди других держат оборону бойцы второго отряда Центра специального назначения "Омега", в частности подразделение ударных БПЛА "Гострі картузи".

На видео показано, как защитники с помощью дронов полностью сжигали автомобильную технику вражеских сил, а также поражали самих оккупантов.

Так, в течение 29 мая группа спецназовцев "Гострі картузи" уничтожила пять вражеских автомобилей – четыре "буханки" (еще одна подбита) и пикап, а также два "гольфкара" с провизией и 120-мм миномет.

Кроме этого, бойцы наносили удары по группам пехоты и местам скопления личного состава ВС РФ.

Автор видео, комментируя бои за прошедшие сутки, отметил, что сейчас на Харьковщине очень мощно работают дроны бойцов НГУ и других подразделений Сил обороны. Поэтому больше не будет видео, как в начале повторного российского наступления, где оккупанты целыми группами ходили по харьковским полям.

"Кое-где раз в день одинокий пи*ар пробежит через поле и тут же за ним летять FPVишка и пара "Мавиков" со сбросами. Пид*ров немного загоняли по норам,.. пид*р больше не чувствует себя спокойно на харьковской земле", – подчеркнул защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты спросами из дронов поразили место сосредоточения врага на Харьковском направлении. Там были уничтожены автомобиль, полевой склад боеприпасов и ББМ оккупантов.

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