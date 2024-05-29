Работали ударные дроны: защитники Украины поразили место сосредоточения техники и боеприпасов врага на Харьковском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, их технику и оружие на нашей земле. Недавно бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты продемонстрировали, как наносят удары по вражеским позициям на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале 36-й ОБРМП. Операторы роты ударных дронов "Совы" николаевских морпехов поразили место сосредоточения техники и боеприпасов врага.

В частности, защитники нанесли удар по месторасположению врага, где находились автомобиль, полевой склад боеприпасов и боевая бронированная машина оккупантов.

Ранее сообщалось, что защитники востока Украины ликвидировали российский танк Т-80 на Лиманском направлении. Момент удара по технике и дым, который поднялся после этого, сняли камеры наших беспилотников. Когда именно производилась съемка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества потерь ВС РФ на фронте больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Такая же ситуация и в лечебных заведениях в приграничных регионах самой страны-агрессора.

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