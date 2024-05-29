Превратили в металлолом: бойцы бригады "Буревій" уничтожили российский танк Т-80 на Лиманском направлении. Видео

Защитники востока Украины ликвидировали российский танк Т-80 на Лиманском направлении. Момент удара по технике и дым, который поднялся после этого, сняли камеры наших беспилотников.

Операцию провели воины бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Буревій". Записью в среду, 29 мая, поделился на своем Telegram-канале командующий НГ Украины Александр Пивненко. Когда именно проводилась съемка, не уточняется.

Танк выявило и ударило FPV-дроном подразделение аэроразведки "Кондор". Машина уже была подбита нашими воинами, а нацгвардейцы добили ее.

"Дорога для этого экипажа противника показалась сложной из-за попадания по танку огня подразделений Сил обороны. И в результате FPV-дрон гвардейского подразделения прямым попаданием добил его", – рассказал Пивненко.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 28 мая российские захватчики потеряли в Украине восемь танков. Всего с начала полномасштабного вторжения этой техники уничтожено уже 7700 единиц. Также за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали и ранили 1300 оккупантов.

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