ВСУ отминусовали 1300 российских оккупантов, 33 ББМ и 37 артсистем: данные Генштаба

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне против Украины. Накануне, 28 мая, на линии фронта Силы обороны отминусовали 1300 захватчиков.

Также уничтожены десятки единиц военной техники и вооружения оккупантов. Обновленные данные по потерям РФ в войне обнародовали утром 29 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне на линии фронта русские войска потеряли около 1300 своих солдат. Поэтому к утру 29 мая потери в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину для России достигли 505 100 человек.

Также защитники Украины активно "демилитаризовали" россиян: уничтожены 184 единицы вражеской военной техники и вооружений.

В частности, враг потерял 8 танков (всего этой техники уничтожено уже 7700 единиц), 33 боевых бронированных машины (14 891), 37 артиллерийских систем (13 066), две РСЗО (1087).

Все свои системы ПВО врагу накануне удалось сохранить невредимыми (а в общей сложности их уничтожено уже 815). Не теряли оккупанты также самолетов (357) и вертолетов (326).

В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня Силы обороны накануне "приземлили" 28 единиц.

В Генштабе согласно новым данным скорректировали общее количество уничтоженных крылатых ракет врага: их ликвидировано 2 222 единицы, из них ни одной – 28 мая.

Потерянных врагом или поврежденных кораблей/катеров по-прежнему в сводке указано 27.

Автомобильной техники за минувшие сутки защитники "накосили" 56 единиц (в общей сложности уничтожено уже 17 796), а спецтехники – 20 единиц (всего 2 142).

Напомним, ранее стало известно, что 27 мая ударом по аэродрому авиаучилища во временно оккупированном Луганске Силы обороны поразили радиолокационный комплекс оккупантов. Это подтверждается спутниковыми снимками, зафиксировавшими масштабный пожар к северу от взлетно-посадочной полосы, вспыхнувший после атаки.

В то же время по данным "Радио Свобода" поражена была российская РЛС "Небо-М", предназначенная для выявления аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.