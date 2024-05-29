Удар по аэродрому в Луганске попал в радиолокационный комплекс

Спутниковые снимки подтверждают попадание именно в аэродром авиаучилища в оккупированном Луганске. Удар был нанесен 27 мая.

Снимки свидетельствуют, что после удара севернее взлетно-посадочной полосы начался масштабный пожар. О пожаре ранее сообщали оккупационные власти, но не признавали, где они произошли.

В свою очередь "Радио свобода" ссылается на снимок от 10 мая и утверждает, что была поражена вражеская радиолокационная станция "Небо-М". Она предназначена для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Также отмечается, что на видео, которое, вероятно, было снято на месте попадания, видна командная машина радиолокационного комплекса "Небо-М". Это может означать, что при ударе РЛС была не только на месте, но и была развернута и работала.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 27 мая в Луганске раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Позже стало известно, что взрывы были в районе "инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов" и рядом с авиационным ремонтным заводом.

Российские "военкоры" пожаловались на атаку по Луганску из РСЗО HIMARS, а некоторые даже заскулили о якобы прилете ракет ATACMS. При этом они, как обычно,похвастались, что "часть ракет была сбита".

Ранее в российском Белгороде и рядом с городом были слышны взрывы, после которых в городе вспыхнули пожары. Также местные жители массово пожаловались на нарушение связи.