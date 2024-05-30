ВСУ отбили атаку оккупантов на Старицу в Харьковской области и остановили вражеский штурм на Покровском направлении – Генштаб

На Харьковщине украинские защитники отбили атаку российских оккупантов на Старицу. В то время как на Покровском направлении были остановлены два штурма российских захватчиков вблизи населенного пункта Сокол.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба по российскому вторжению по состоянию на 10:30 30 мая. За эти сутки уже произошло 28 боевых столкновений.

ВСУ продолжают вести оборонную операцию, сосредотачивая основные усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. Украинские воины удерживают позиции и уничтожают наступательный потенциал российских оккупантов.

Так, за прошедшие сутки, 29 мая, произошло 116 боевых столкновений с врагом. По уточненной информации, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных ударов, 58 авиаударов (с применением 94 КАБ), и совершил более трех тысяч обстрелов, в том числе 127 с использованием реактивных систем залпового огня. В результате этих атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиационные удары противника были зафиксированы в районах населенных пунктов Липцы, Нескучное, Белый Колодец, Глубокое, Синельниково, Зеленое, Уды, Циркуны, Русская Лозовая, Вильча и Волчанск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Дроновка, Лиман, Заречное, Евгеньевка, Воздвиженка, Северск, Верхнекаменское, Ступочки, Александрополь, Дружба, Северное, Константиновка, Большая Новоселка и Урожайное Донецкой области.

За прошедшие сутки, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по 14 районам, где концентрировались вражеские войска, а также двум другим важным объектам противника. В результате этих ударов общие потери российских захватчиков составили около 1160 человек. Кроме того, враг потерял 10 танков, 22 боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, одну РСЗО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и 11 единиц специальной техники.

По состоянию на 30 мая уже было зафиксировано 28 боевых столкновений. Захватчики произвели 534 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов разными типами оружия, включая 11 обстрелов из РСЗО. Кроме того, российские войска совершили четыре авиаудара, используя семь управляемых авиабомб, а также 63 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении была отбита одна атака российских оккупантов из направления Мурома на Старицу, при этом не было потеряно никаких позиций. Противник опрокидывает дополнительные резервы на это направление с других участков, а наши войска продолжают проводить мероприятия по усилению устойчивости обороны.

За последние сутки общие потери врага на этом направлении составляли 155 человек, из них 64 убиты, а также 49 единиц вооружения и военной техники. Была уничтожена одна артиллерийская система, 16 автомобилей и три единицы спецтехники. Также были нанесены повреждения: один танк, одна РСЗО, семь артиллерийских систем, четыре автомобиля противника, а также были поражены девять блиндажей и три склада боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток наши защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в районе Степной Новоселовки, а также продолжается бой вблизи Петропавловки. Вчера оккупанты потеряли на этом направлении 108 человек убитыми и ранеными. Среди прочего были уничтожены танк, склад боеприпасов и наземный дрон оккупантов.

На Лиманском направлении идет боевое столкновение в Серебрянском лесу.

На Северском направлении противник пытался прорвать наши оборонительные рубежи уже шесть раз. Украинским воинам удалось отразить атаку россиян в районе Белогоровки с помощью искусных действий. Также продолжается отражение пяти штурмовых атак противника вблизи Роздоловки.

На Краматорском направлении наши подразделения уже отразили три атаки противника с начала суток. В районе Клещиевки штурм уже остановлен, а также продолжаются бои на локациях микрорайона Новый и Калиновка.

Враг активизировался на Торецком направлении, и сегодня идет боевое столкновение вблизи Курдюмовки. Потерь наших позиций не было, и ситуация под контролем.

В Покровском направлении украинские защитники успешно прекратили две штурмовые атаки российских захватчиков возле населенного пункта Сокол. Уже за эти сутки враг понес потери, которые составили 77 человек убитыми и ранеными, потеряв при этом два танка и четыре боевых бронированных машин.

Вчерашняя активность россиян на этом направлении привела к потере 264 человек, из них 124 – безвозвратные. Также был уничтожен один танк, шесть бронированных военных машин, средство реактивной защиты, два автомобиля и миномет врага. Два танка и четыре боевых бронированных машины получили повреждения.

На Кураховском направлении произошло семь боевых столкновений. Пять атак противника были отражены в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем сил обороны. Бои продолжаются вблизи Красногоровки и Уманского.

На Времивском направлении боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Старомайорское, а на Ореховском направлении – вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдарме на левом берегу реки Днепр, удачно отражена атака врага в районе Олешковских Песков.

На других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло. Силы обороны принимают все возможные меры для срыва преступных намерений противника. Наша артиллерия, ракетные войска, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 30 мая отразили комбинированную российскую атаку, уничтожив семь крылатых ракет и 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Агрессор применил для ударов в общей сложности 51 цель.

В Харькове российские зенитные крылатые ракеты ударили по критической инфраструктуре и привели к пострадавшим, в селе Малая Даниловка Харьковского района враг попал в здание фермы, в результате атаки возникли пожары, повреждены дома и заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!