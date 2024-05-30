Силы ПВО уничтожили семь ракет и все 32 дрона, которые Россия запустила по Украине

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 30 мая отразили комбинированную российскую атаку, уничтожив семь ракет и 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Агрессор применил для ударов в общем 51 цель.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он рассказал, куда целился агрессор, а в областных военных администрациях назвали последствия.

Отмечается, что оккупанты осуществили ракетно-авиационную атаку по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Враг ударил восьмыми зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, а также запустил 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ) и 32 ударных БПЛА (с российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму).

Отражали это воздушное нападение зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

Олещук подчеркнул, что защитники сбили семь ракет Х-101/Х-555 и 32 "Шахеда" в пределах Херсонской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что над регионом силы ПВО сбили семь "Шахедов" – в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков повреждены частный дом и линия электропередач. Один вражеский БПЛА защитники неба сбили над Черкасской областью.

В Харькове российские зенитные крылатые ракеты ударили по критической инфраструктуре и привели к пострадавшим, в селе Малая Даниловка Харьковского района враг попал в здание фермы, в результате атаки возникли пожары, повреждены дома и заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 29 мая защит51ники неба сбили 13 из 14 дронов-камикадзе, которыми атаковала Россия. ПВО работала в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

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