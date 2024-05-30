Оккупанты ударили по Харькову и району: есть попадание в критическую инфраструктуру
Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 30 мая, ударили ракетами по Харькову и Харьковской области. В одном из районов города зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.
Мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram в 2:00 сообщил, что в городе раздаются громкие взрывы и призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Позже он подтвердил, что есть прилет.
"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется", – написал мэр.
В то же время глава Малоданиловской громады в Харьковской области Александр Гололобов сообщил, что на территории ОТГ было слышно по меньшей мере четыре взрыва.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram отметил, что враг нанес не менее пяти ударов, часть из которых пришлась по населенным пунктам Харьковского района.
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