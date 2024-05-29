Россия запустила по Украине 14 'Шахедов', 13 дронов сбила ПВО

В ночь на 25 мая Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. На украинские города и села враг направил 14 "Шахедов"

Силы ПВО во время воздушного боя сбили 13 из них. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск – РФ", – говорится в сообщении.

Олещук отметил, что в отражении воздушного нападения ночью были задействованы истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя сбито 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ривненской областях. Спасибо за боевую работу!" – заявил командующий Воздушными силами.

Напомним, тревога из-за запуска вражеской армией дронов-камикадзе по Украине начала распространяться еще с вечера 28 мая. Пуски фиксировались с южного направления.

Также накануне вечером для всей Украины объявлялась баллистическая угроза, ведь Россия поднимала носитель "Кинжалов" МиГ-31К.

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