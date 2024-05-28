По всей территории Украины воздушная тревога: Россия подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

В Украине вечером вторника, 28 мая, по всей территории нашего государства была объявлена воздушная тревога. Ракетная опасность связана со взлетом вражеского МиГ-31К.

Эти самолеты являются носителями сверхзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В частности, МиГ-31К взлетел с аэродрома Ахтубинск, расположенного в России.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)" – говорится в сообщении.

Ахтубинск – город на севере Астраханской области РФ. Аэродром "Ахубинск" с 2017 принимает самолеты дальней авиации. С начала полномасштабной войны он используется для атак на территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что 28 мая россияне ударили по Одессе баллистикой из оккупированного Крыма. Данные о последствиях атаки на момент первых сообщений не были известны.

А ранее в этот день стало известно, что российские оккупанты ударили по окрестностям Дружковки Донецкой области. В результате атаки пострадали пятеро мирных жителей. Среди раненых – ребенок.

Также известно, что из-за российских обстрелов было повреждено около 60 частных домов на трех улицах. В местной администрации отметили, что враг атаковал частный сектор, авиабомба прилетела на жилые дома.