Оккупанты ударили по окрестностям Дружковки в Донецкой области: среди раненых – ребенок

Днем 28 мая российская террористическая армия нанесла удары по окрестностям города Дружковка Донецкой области. Вследствие обстрела ранения получили пять человек, среди которых ребенок.

Путинские захватчики совершили атаку с применением управляемой авиабомбы. Об этом "Суспільному Донбас" рассказал начальник военной администрации города Сергей Боевский.

По его словам, враг атаковал окрестности населенного пункта около 11:50. В результате атаки пять человек, в том числе ребенок были травмированы. Двоих людей пришлось госпитализировать, трое получили медицинскую помощь на месте.

"Женщина, мужчина и ребенок. Ребенку на месте оказали помощь, а мужчину и женщину отправили в центральную городскую больницу. Еще двум людям помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались", – рассказал Боевский.

Также известно, что из-за российского обстрела были повреждены около 60 частных домов на трех улицах. В местной администрации отметили, что враг атаковал частный сектор, авиабомба прилетела прямо в жилые дома.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Напомним, вечером 27 мая российская террористическая армия нанесла удары по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области. Вследствие обстрела в населенном пункте пострадала гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 27 мая нанесли удар по мойке в Снигиревке Николаевской области. В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские лица.