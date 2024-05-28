Оккупанты ударили по окрестностям Дружковки в Донецкой области: среди раненых – ребенок
Днем 28 мая российская террористическая армия нанесла удары по окрестностям города Дружковка Донецкой области. Вследствие обстрела ранения получили пять человек, среди которых ребенок.
Путинские захватчики совершили атаку с применением управляемой авиабомбы. Об этом "Суспільному Донбас" рассказал начальник военной администрации города Сергей Боевский.
По его словам, враг атаковал окрестности населенного пункта около 11:50. В результате атаки пять человек, в том числе ребенок были травмированы. Двоих людей пришлось госпитализировать, трое получили медицинскую помощь на месте.
"Женщина, мужчина и ребенок. Ребенку на месте оказали помощь, а мужчину и женщину отправили в центральную городскую больницу. Еще двум людям помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались", – рассказал Боевский.
Также известно, что из-за российского обстрела были повреждены около 60 частных домов на трех улицах. В местной администрации отметили, что враг атаковал частный сектор, авиабомба прилетела прямо в жилые дома.
Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Напомним, вечером 27 мая российская террористическая армия нанесла удары по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области. Вследствие обстрела в населенном пункте пострадала гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты 27 мая нанесли удар по мойке в Снигиревке Николаевской области. В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские лица.
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