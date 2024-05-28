Оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине, горели дома: есть пострадавший. Фото

Вечером 27 мая российская террористическая армия нанесла удары по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области. Вследствие обстрела в населенном пункте пострадала гражданская инфраструктура.

Целью путинских террористов стали жилые дома. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты атаковали населенный пункт около 23:05. В поселке прогремели взрывы, после которых сгорело два жилых дома. В результате вражеского обстрела пострадал 70-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывными ранениями.

Кроме того, вечером в Боровой после вражеских обстрелов загорелось отделение "Новой почты".

Напомним, 27 мая российские террористы в очередной раз атаковали Харьков. Враг попал авиабомбой в промзону Холодногорского района города. По меньшей мере 1 человек погиб и еще 11 – пострадали.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 27 мая нанесли удар по мойке в Снигиревке Николаевской области. В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские.