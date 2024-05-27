Оккупанты нанесли удар по мойке в Снегиревке Николаевской области: есть раненые

Российские оккупанты днем понедельника, 27 мая, нанесли удар по мойке в Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили гражданские.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он уточнил, что ранения получили два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

"В Снегиревке прилет в мойку самообслуживания ракеты. 2 раненых (девушка тяжелая)" – говорится в сообщении.

Ким подчеркнул, что рядом не было ни одного военного объекта, а оккупанты сознательно убивают гражданских.

"Ps Сверхважная военная цель открыта мойка. Раша – террористы", – добавил он.

Следует отметить, что утром 27 мая российские террористы атаковали правый берег Херсонской области. Под вражеским огнем оказался населённый пункт Антоновка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

Напомним, российские войска 26 мая обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области, убив трех человек. Под вражеским огнем оказались города Часов Яр, Северск и Красногоровка.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли удар по авиации по селу Богуславка Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще 5 получили ранения, в том числе мальчики 9 и 12 лет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили очередной аэропорт в Украине. Во вражеский огонь попал инфраструктурный объект в Запорожье.