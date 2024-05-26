Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла женщина, среди раненых – ребенок

Российские террористы нанесли удар из авиации по селу Богуславка Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще 5 получили ранения, в том числе мальчики 9-ти и 12-ти лет.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, погибшая – 72-летняя женщина. В ее дом попал снаряд.

Атаку прокомментировал руководитель Боровской СВА Александр Тертышный. Он отметил, что ударом по населенному пункту "снесло пол улицы", многие дома разрушены.

Тем временем в Харькове идет поисковая операция на месте удара российских террористов по строительному гипермаркету. По состоянию на вечер 26 мая идентифицированы личности десяти погибших. Общее число жертв уже достигло 16 человек, под завалами могут быть еще люди. Количество раненых – 43 человека.

Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать. Восемь человек числятся пропавшими без вести, поинформировал Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 26 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В Николаевской и Днепропетровской областях дроны повредили школы, медучреждение и жилые дома.

– Россия во время массированной воздушной атаки по Украине 26 мая нанесла удар по городу Жмеринка в Винницкой области. Там зафиксированы повреждения ряда многоквартирных и частных домов, пострадали три человека.

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