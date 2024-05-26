В Харькове уже 11 погибших после удара россиян по 'Эпицентру' – ОВА

Государство-террорист Россия двойным ударом по "Эпицентру" в Харькове 25 мая убило 11 мирных жителей. Ныне на месте трагедии продолжают работу штаб ликвидации последствий и мобильная лаборатория.

Местные сдают ДНК, чтобы найти своих пропавших без вести родных. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Накануне около 16:00 военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету, где могли находиться более 200 человек. Помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м.

"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", – сообщили в ОВА утром 26 мая.

Кроме того, оккупанты тогда обстреляли также Центральный парк и район плотной жилой застройки города. В результате всех этих атак пострадали более полусотни граждан, пока четверо считаются пропавшими.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая страна-агрессор РФ ракетным ударом по Харькову разрушила типографию "Фактор-друк". По данным издательства "Виват", жертвами удара стали пять женщин и двое мужчин, работавших на предприятии.

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