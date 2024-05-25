Удар армии России по типографии в Харькове: стали известны имена погибших

В издательстве "Виват" назвали имена семи погибших вследствие ракетного удара РФ по типографии "Фактор-друк" в Харькове. Невинными жертвами армии агрессора стали пять женщин и двое мужчин, работавших на предприятии.

Список погибших и их фото обнародовала CEO "Виват" Юлия Орлова 25 мая. Она напомнила, что в этот день отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

"Для Factor Group of companies это всегда был большой радостный праздник, но сейчас в нашей полиграфической семье горе", – написала Орлова в Facebook.

Кто погиб вследствие удара по типографии в Харькове

Жертвами ракетного удара армии России 23 мая по Харькову стали:

– Храпина Татьяна, печатник-теснитель,

– Строгий Роман, машинист приклеивающей машины,

– Рыженко Светлана, брошюровщик,

– Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов,

– Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов,

– Минаева Анна, машинист комплектующей машины,

– Шило Дмитрий, брошюровщик.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая российские оккупанты нанесли серию ударов по Харькову и области. Прямое попадание ракеты было по типографии "Виват", которая изготовляла книги и тетради.

Вследствие обстрела погибли семь человек, десятки получили ранения. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что большинство погибших – женщины, ракета попала прямо в цех типографии, когда там была рабочая смена.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов 24 мая сообщил, что все жертвы удара по типографии были установлены с помощью ДНК-экспертиз.

Накануне президент Владимир Зеленский посетил обстрелянную типографию в Харькове. Он отметил, что это был один из самых больших полиграфических комплексов Украины. Вследствие прилета разрушен производственный комплекс, сожжены 50 тыс. книг, в том числе много детской литературы, учебных пособий и учебников.

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