Оккупанты ударили по Дергачам: есть раненые. Фото

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковщину. Так, в обед 23 мая враг нанес удары по Дергачам.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате вражеского удара КАБом есть пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний – 16-летний парень.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, отметили в Национальной полиции.

Сперва было известно, что в результате атаки получили ранения два гражданских лица – мужчина и женщина.

Также повреждено было не менее пяти частных домов и гражданских автомобилей.

По состоянию на 14:40 начальник Дергачевской ГВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 3 человек. У 48-летней женщины острая реакция на стресс.

По состоянию на 15:00 количество пострадавших увеличилось до шести человек. Были госпитализированы три человека – мужчина и две женщины. Еще у трех женщин острая реакция на стресс.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в 16:04 сообщил, что в результате российской атаки по Дергачам количество пострадавших возросло до 13 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что войска РФ утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела есть погибшие и ранение. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

Также войска РФ днем в четверг, 23 мая, обстреляли село Малая Токмачка в Запорожье. В результате действий агрессора погиб пожилой мужчина. Вражеский снаряд убил его на собственном дворе.

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