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Оккупанты ударили по Дергачам: есть раненые. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
1,2 т.
Оккупанты ударили по Дергачам: есть раненые. Фото

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковщину. Так, в обед 23 мая враг нанес удары по Дергачам.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате вражеского удара КАБом есть пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний – 16-летний парень.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, отметили в Национальной полиции.

Разрушения

Сперва было известно, что в результате атаки получили ранения два гражданских лица – мужчина и женщина.

Также повреждено было не менее пяти частных домов и гражданских автомобилей.

По состоянию на 14:40 начальник Дергачевской ГВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 3 человек. У 48-летней женщины острая реакция на стресс.

По состоянию на 15:00 количество пострадавших увеличилось до шести человек. Были госпитализированы три человека – мужчина и две женщины. Еще у трех женщин острая реакция на стресс.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в 16:04 сообщил, что в результате российской атаки по Дергачам количество пострадавших возросло до 13 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Есть пострадавшие мирные жители
Сотрудник полиции на месте вражеского обстрела
ВС РФ ударили по городу Дергачи
Последствия обстрела
Оккупанты ударили по Дергачам: есть раненые. Фото

Ранее сообщалось, что войска РФ утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела есть погибшие и ранение. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

Также войска РФ днем в четверг, 23 мая, обстреляли село Малая Токмачка в Запорожье. В результате действий агрессора погиб пожилой мужчина. Вражеский снаряд убил его на собственном дворе.

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