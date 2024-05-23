Оккупанты ударили по селу на Запорожье: погиб мужчина

Оккупационные войска РФ днем в четверг, 23 мая, обстреляли село Малая Токмачка на Запорожье. В результате действий агрессора погиб пожилой мужчина.

Вражеский снаряд убил его на собственном подворье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту в Ореховском районе, который находится близко к линии фронта. Жертвой обстрела стал 74-летний местный житель.

"Россияне атаковали артиллерией Малую Токмачку. Убили пожилого мужчину, который хозяйничает во дворе", – написал Федоров.

Также добавил, что взрывной волной и обломками разрушило дом и хозяйственные постройки рядом.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Новоандреевка на Запорожье оккупанты сбросили с дрона боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия предыдущего вражеского обстрела. Из-за действий военных преступников пострадал один из пожарных.

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