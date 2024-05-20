Оккупанты на Запорожье сбросили боеприпас с дрона на спасателей, которые тушили пожар после обстрела: есть пострадавший

В селе Новоандреевка на Запорожье оккупанты сбросили с дрона боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия предварительного вражеского обстрела. Из-за действий военных преступников один из пожарных получил травмы.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области. Там подчеркнули, что в течение суток бойцы ГСЧС выезжали на тушение двух пожаров, возникших в результате российских ударов.

В частности, в Пологовском районе спасатели ликвидировали возгорание жилого дома на площади 60 кв. м. Когда чрезвычайщики тушили огонь, враг совершил повторную коварную атаку – сбросил боеприпас с беспилотника.

"Один спасатель получил незначительные ранения обломками. Его осмотрели сотрудники медицинского расчета ГСЧС, который несет службу в районе. Угроза жизни спасателя отсутствует", – говорится в сообщении.

Еще один пожар из-за вражеского обстрела возник в городе Орехов. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на площади 6 кв. м. Информация о пострадавших и погибших оттуда не поступала.

Всего на ликвидацию последствий военных преступлений РФ на Запорожье от ГУ ГСЧС привлекалось 53 спасателя и 13 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля спасатели попали под повторный обстрел оккупантами пригорода Херсона. Тогда пострадал один из сотрудников ГСЧС, а также местная жительница.

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